Офицер пожалел мать-одиночку и купил для её сына подгузники, которые она украла

Полицейские штата Мэриленд задержали воровку в одном из супермаркетов. Женщина оплатила купленные продукты, но ей не хватило денег на подгузники для ребёнка, и она попыталась их украсть.

Молодой офицер Беннет Джонс пожалел женщину и оплатил товар стоимостью 15 долларов. Полиция Лорела выложила фотографию Беннета в момент оплаты на своей странице в "Фейсбуке". Авторы публикации отметили, что офицер проявил сочувствие к невинному ребёнку, и поблагодарили его за этот поступок.

"Why do cops get to go shopping on duty?" is but one of the many questions we get asked throughout the shift. Though we... Опубликовано Laurel Police Department 22 июля 2017 г.

Хотя мы часто шутим, что наши новобранцы всё ещё носят подгузники, оказывается, что Беннет Джонс покупал их не для себя Полиция Лорела

Несмотря на проявленное полицейским сочувствие, молодой матери не удастся избежать суда — ей предъявлено обвинение в краже. Женщине предоставлены услуги адвоката, и полиция надеется, что это незначительное правонарушение станет последним в её жизни.