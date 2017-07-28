Датские учёные: Те, кто выпивает 3–4 раза в неделю, реже страдают от диабета

Датские исследователи выяснили, что люди, употребляющие алкоголь несколько раз в неделю, гораздо меньше подвержены диабету второго типа, чем те, кто вовсе не пьёт.

Полезнее всего в этом случае вино, поскольку оно способствует выравниванию уровня сахара в крови, говорится в докладе, опубликованном в издании Diabetologia. В результате исследования было опрошено 70 тысяч человек, их спрашивали о том, сколько, как часто и что они пьют из алкогольных напитков.

Учёные подчеркнули, что своим исследованием они не призывают людей пить больше алкоголя Фото: © Flickr/Classic Film

Спустя пять лет после опроса об алкогольных пристрастиях исследователи провели медицинское обследование респондентов и выяснили, что у женщин, употреблявших алкоголь три-четыре раза в неделю, риск развития диабета снизился на 32%, а у мужчин на 27%, по сравнению с теми, кто пил реже. Также учёным удалось выяснить, что положительный эффект достигается в том случае, если пить часто, но в маленьких количествах. По их словам, так организм реагирует на спиртное гораздо лучше, чем если принять ту же порцию алкоголя разом.

Как оказалось, каждый вид алкоголя по-разному влияет на этот параметр. Лучше всего борется с диабетом вино, в котором есть полифенолы, контролирующие уровень сахара в крови. Также неплохие показатели были у мужчин, выпивающих пиво. Учёные назвали выводы любопытными, но подчеркнули, что не дают зелёный свет безответственному распитию спиртного.