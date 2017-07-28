Датские учёные: Те, кто выпивает 3–4 раза в неделю, реже страдают от диабета

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Датские учёные: Те, кто выпивает 3–4 раза в неделю, реже страдают от диабета

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Датские исследователи выяснили, что люди, употребляющие алкоголь несколько раз в неделю, гораздо меньше подвержены диабету второго типа, чем те, кто вовсе не пьёт.

Полезнее всего в этом случае вино, поскольку оно способствует выравниванию уровня сахара в крови, говорится в докладе, опубликованном в издании Diabetologia. В результате исследования было опрошено 70 тысяч человек, их спрашивали о том, сколько, как часто и что они пьют из алкогольных напитков.

Учёные подчеркнули, что своим исследованием они не призывают людей пить больше алкоголя

Спустя пять лет после опроса об алкогольных пристрастиях исследователи провели медицинское обследование респондентов и выяснили, что у женщин, употреблявших алкоголь три-четыре раза в неделю, риск развития диабета снизился на 32%, а у мужчин на 27%, по сравнению с теми, кто пил реже. Также учёным удалось выяснить, что положительный эффект достигается в том случае, если пить часто, но в маленьких количествах. По их словам, так организм реагирует на спиртное гораздо лучше, чем если принять ту же порцию алкоголя разом.

Как оказалось, каждый вид алкоголя по-разному влияет на этот параметр. Лучше всего борется с диабетом вино, в котором есть полифенолы, контролирующие уровень сахара в крови. Также неплохие показатели были у мужчин, выпивающих пиво. Учёные назвали выводы любопытными, но подчеркнули, что не дают зелёный свет безответственному распитию спиртного.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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