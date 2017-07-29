Душераздирающие фото со слезами питбуля, которого хозяева отдали в приют

В Калифорнии питбуля по кличке Блу Кинг сдали в приют хозяева, которые решили переехать. Однако в новом доме, судя по всему, не нашлось места для него. Он расплакался, когда понял, что его предали.

Один из работников приюта предложил Блу Кингу (или просто Блу) угощение.

А он всего лишь его понюхал, но не притронулся.

Блу не ел и не пил, а только постоянно плакал в своей клетке.

Слёзы без остановки текли из его глаз. Работники приюта предполагали, что у собаки аллергия.

Члены семьи Блу сдали его в приют Карсон, потому что решили переехать, но брать его с собой не входило в их планы.

Несколько волонтёров обратили внимание на страдающего пса и решили ему помочь.

Они сняли видео про плачущего Блу и выложили в "Фейсбуке" в надежде, что кто-нибудь решит забрать его в семью.

Вскоре после этого к Блу приехала девушка Дженнифер Маккей.

"Каждый раз, когда кто-то проходил мимо, Блу выискивал глазами свою семью. Это выглядело так, будто он понимал, что его бросили".

После того как пёс прошёл тест на темперамент, девушка приняла решение забрать его домой.

В доме Дженнифер у него началась новая жизнь. Его новая хозяйка рассказала, что он любит спать, чесать живот, обниматься и любоваться собой в зеркале.

Блу перестал плакать. А это самое главное!