Душераздирающие фото со слезами питбуля, которого хозяева отдали в приют

Один из работников приюта предложил Блу Кингу (или просто Блу) угощение.
А он всего лишь его понюхал, но не притронулся.
Блу не ел и не пил, а только постоянно плакал в своей клетке.
Слёзы без остановки текли из его глаз. Работники приюта предполагали, что у собаки аллергия.
Члены семьи Блу сдали его в приют Карсон, потому что решили переехать, но брать его с собой не входило в их планы.
Несколько волонтёров обратили внимание на страдающего пса и решили ему помочь.
Они сняли видео про плачущего Блу и выложили в "Фейсбуке" в надежде, что кто-нибудь решит забрать его в семью.
Вскоре после этого к Блу приехала девушка Дженнифер Маккей.
"Каждый раз, когда кто-то проходил мимо, Блу выискивал глазами свою семью. Это выглядело так, будто он понимал, что его бросили".
После того как пёс прошёл тест на темперамент, девушка приняла решение забрать его домой.
В доме Дженнифер у него началась новая жизнь. Его новая хозяйка рассказала, что он любит спать, чесать живот, обниматься и любоваться собой в зеркале.
Блу перестал плакать. А это самое главное!
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