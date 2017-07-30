37-летняя модель с витилиго: Из-за постоянных насмешек я хотела умереть, а зря

Иомико впервые заметила белое пятнышко на своей коже 12 лет назад. Сначала она подумала, что это рак, и очень испугалась, а затем стала переживать из-за издёвок со стороны окружающих. Видя, как незнакомцы на улице шарахаются от неё, девушка даже задумалась о самоубийстве.
Это было болезненно и разрушительно. Я много раз думала о самоубийстве, но у меня были дети, и это останавливало меня
Иомико Джонсон
Первое время Иомико тратила по часу в день, маскируя пятна на коже с помощью макияжа. И лишь когда её любимый мужчин Филипп сказал, что будет любить её, несмотря ни на что, Иомико перестала скрывать заболевание.
Окружающим было трудно привыкнуть к внешнему виду Иомико, но семья всецело поддержала женщину. И, хотя близкие утверждали, что Иомико прекрасна, она не верила им, пока не увидела фото Винни Харлоу — знаменитой модели, страдающей витилиго.
У неё такое же заболевание кожи, как у меня, но она принимает свою красоту, поэтому я подумала: почему бы мне не поступить так же?
Иомико Джонсон
Теперь Иомико участвует в фотосессиях и ведёт "инстаграм". Модель надеется, что её пример поможет другим женщинам, страдающим от витилиго, принять и полюбить своё тело.
Я хочу, чтобы люди знали: вы не зависите от своей кожи и вы должны любить себя прежде, чем кто-либо ещё сможет вас полюбить
Иомико Джонсон
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