37-летняя модель с витилиго: Из-за постоянных насмешек я хотела умереть, а зря

37-летняя Иомико Джонсон из Луизианы страдает витилиго уже больше 10 лет, но это не помешало ей стать матерью четверых детей и бабушкой двух внуков. А недавно Иомико решилась отказаться от ежедневного скрывающего пятна макияжа и стала фотомоделью.

Публикация от VitiligoGoddess (@vitbeyivy80) Июл 18 2017 в 6:25 PDT

Иомико впервые заметила белое пятнышко на своей коже 12 лет назад. Сначала она подумала, что это рак, и очень испугалась, а затем стала переживать из-за издёвок со стороны окружающих. Видя, как незнакомцы на улице шарахаются от неё, девушка даже задумалась о самоубийстве.

Публикация от VitiligoGoddess (@vitbeyivy80) Июл 14 2017 в 5:46 PDT

Это было болезненно и разрушительно. Я много раз думала о самоубийстве, но у меня были дети, и это останавливало меня Иомико Джонсон

Публикация от VitiligoGoddess (@vitbeyivy80) Июл 27 2017 в 10:11 PDT

Первое время Иомико тратила по часу в день, маскируя пятна на коже с помощью макияжа. И лишь когда её любимый мужчин Филипп сказал, что будет любить её, несмотря ни на что, Иомико перестала скрывать заболевание.

Публикация от VitiligoGoddess (@vitbeyivy80) Май 31 2017 в 8:38 PDT

Окружающим было трудно привыкнуть к внешнему виду Иомико, но семья всецело поддержала женщину. И, хотя близкие утверждали, что Иомико прекрасна, она не верила им, пока не увидела фото Винни Харлоу — знаменитой модели, страдающей витилиго.

Публикация от ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) Июл 12 2017 в 4:48 PDT

У неё такое же заболевание кожи, как у меня, но она принимает свою красоту, поэтому я подумала: почему бы мне не поступить так же? Иомико Джонсон

Публикация от VitiligoGoddess (@vitbeyivy80) Июн 23 2017 в 5:13 PDT

Теперь Иомико участвует в фотосессиях и ведёт "инстаграм". Модель надеется, что её пример поможет другим женщинам, страдающим от витилиго, принять и полюбить своё тело.

Публикация от VitiligoGoddess (@vitbeyivy80) Июн 11 2017 в 12:13 PDT