Нам море по колено, критика побоку, а трусы по грудь pic.twitter.com/IVbQVXuwh0— Экономика РФ (@PutinsEconomy) 27 июля 2017 г.
под твитом про трусы Медведева радуются фетишисты— ✨ (@OraclePigFuntik) 28 июля 2017 г.
Самый писк для Дмитрия Медведева:— olnibo (@olnibo) 28 июля 2017 г.
Трусы сатиновые семейные! pic.twitter.com/qKwSaWnBot
Ждем когда в тви появится аккаунт Трусы Медведева.— Андрей Колесников (@Andru211276) 28 июля 2017 г.
Вы еще поучите Медведева трусы носить!— Миша (@slowmoishe) 27 июля 2017 г.
США решило ужесточить санкции направленные против России, обнаружив у Медведева трусы от @CalvinKlein, полученные им в обход санкций pic.twitter.com/8oQvCTGDzn— слюни усманова (@avtoxton) 28 июля 2017 г.
высоковато носит...! боится выпасть что ли?— Bravo (@Redan51Bravo) 28 июля 2017 г.
Резинки нет, но вы держитесь!— Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) 27 июля 2017 г.
Про импортозамещение и Ивановские ситцы, про пользу для тела отечественного трикотажа говорил…— Николай Травкин (@Nitravkin) 28 июля 2017 г.
А сам трусы с надписью Calvin Klein надел… pic.twitter.com/GXzpyUha94
Зачем Медведеву этот бездуховный Кельвин Кляйн? Есть же нормальные отечественные патриотичные трусы. pic.twitter.com/TB2XeQ3fNW— Розовый Самоед (@OVCIOM) 28 июля 2017 г.
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