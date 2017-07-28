Резинки нет, но вы держитесь!

Премьер-министр Дмитрий Медведев снова очутился в центре общественного внимания. В этот раз предметом для обсуждения стали его высоко натянутые трусы, которые просвечивают через рубашку. Лайф собрал реакцию соцсетей на этот модный прокол со стороны российского политика.