Дальнобойщик ради шутки набил нелепую тату и на следующий день стал знаменитым

На создание такой необычной татуировки ушло четыре часа. Кенни хотел, чтобы во время его движения двигалась и татуировка.
И первым, кому он похвастался своей уже готовой идеей, стал его сын. Ребёнок был впечатлён и решил выложить в "Фейсбук" татуировку отца.
Спустя несколько дней фото "маленького человека" стало вирусным и набрало около миллиона просмотров.
Сын оценил идею татуировки и решил выложить меня в Сеть. А после он пришёл и сказал, что я стал популярен
Кенни Оллереншоу
- Популярные
- По времени