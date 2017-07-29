Дальнобойщик ради шутки набил нелепую тату и на следующий день стал знаменитым

36-летний дальнобойщик Кенни Оллереншоу из города Силлот, Англия, очень предан своей профессии. На его груди виднеется татуировка, создающая впечатление, как будто маленький человек управляет собственным телом с помощью руля.

На создание такой необычной татуировки ушло четыре часа. Кенни хотел, чтобы во время его движения двигалась и татуировка.

И первым, кому он похвастался своей уже готовой идеей, стал его сын. Ребёнок был впечатлён и решил выложить в "Фейсбук" татуировку отца.

Спустя несколько дней фото "маленького человека" стало вирусным и набрало около миллиона просмотров.