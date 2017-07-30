Учёные из Лондона: Чрезмерное употребление шоколада вызывает депрессию у мужчин

Учёные выяснили, что мужчины, употребляющие более 67 граммов сахара в день, увеличивают риск расстройств настроения более чем на 20% по сравнению с теми, кто употребляет не более 39 граммов сахара. При этом мужчины, страдающие депрессией, пытаются поднять настроение с помощью шоколада и лишь усугубляют ситуацию.
Существует множество факторов, которые вызывают расстройства настроения, но диета с высоким содержанием сладких продуктов и напитков может стать соломинкой, которая переломит спину верблюда
Доктор Аника Кнуппель
В исследовании приняло участие более семи тысяч человек. Интересно, что учёные не обнаружили аналогичной зависимости настроения от уровня потребления сахара у женщин. Кроме того, исследователи признали, что в краткосрочной перспективе сладости повышают настроение представителям обоих полов.
Стоит ли отказываться от шоколада?
Содержащиеся в какао-бобах триптофан и фенилэтиламин способствуют выработке эндорфина и серотонина, которые часто называют "гормонами счастья". Поэтому отказываться от лакомства не стоит, но лучше отдать предпочтение горькому тёмному шоколаду.
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