Учёные из Института эпидемиологии и здравоохранения Университетского колледжа Лондона выяснили, что причиной депрессии у мужчин может стать чрезмерное потребление шоколада. При этом вред психике наносят не какао-продукты, а содержащийся в лакомстве сахар.

Учёные выяснили, что мужчины, употребляющие более 67 граммов сахара в день, увеличивают риск расстройств настроения более чем на 20% по сравнению с теми, кто употребляет не более 39 граммов сахара. При этом мужчины, страдающие депрессией, пытаются поднять настроение с помощью шоколада и лишь усугубляют ситуацию.

Существует множество факторов, которые вызывают расстройства настроения, но диета с высоким содержанием сладких продуктов и напитков может стать соломинкой, которая переломит спину верблюда Доктор Аника Кнуппель

В исследовании приняло участие более семи тысяч человек. Интересно, что учёные не обнаружили аналогичной зависимости настроения от уровня потребления сахара у женщин. Кроме того, исследователи признали, что в краткосрочной перспективе сладости повышают настроение представителям обоих полов.