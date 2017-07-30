Учёные из Лондона: Чрезмерное употребление шоколада вызывает депрессию у мужчин

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Учёные из Лондона: Чрезмерное употребление шоколада вызывает депрессию у мужчин

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Учёные из Института эпидемиологии и здравоохранения Университетского колледжа Лондона выяснили, что причиной депрессии у мужчин может стать чрезмерное потребление шоколада. При этом вред психике наносят не какао-продукты, а содержащийся в лакомстве сахар.

Учёные выяснили, что мужчины, употребляющие более 67 граммов сахара в день, увеличивают риск расстройств настроения более чем на 20% по сравнению с теми, кто употребляет не более 39 граммов сахара. При этом мужчины, страдающие депрессией, пытаются поднять настроение с помощью шоколада и лишь усугубляют ситуацию.

Существует множество факторов, которые вызывают расстройства настроения, но диета с высоким содержанием сладких продуктов и напитков может стать соломинкой, которая переломит спину верблюда

Доктор Аника Кнуппель

В исследовании приняло участие более семи тысяч человек. Интересно, что учёные не обнаружили аналогичной зависимости настроения от уровня потребления сахара у женщин. Кроме того, исследователи признали, что в краткосрочной перспективе сладости повышают настроение представителям обоих полов.

Стоит ли отказываться от шоколада?

Содержащиеся в какао-бобах триптофан и фенилэтиламин способствуют выработке эндорфина и серотонина, которые часто называют "гормонами счастья". Поэтому отказываться от лакомства не стоит, но лучше отдать предпочтение горькому тёмному шоколаду.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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