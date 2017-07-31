Наколи мне, кольщик, котика! 10 тату, которые приведут в восторг вашего питомца

Девушка Ямми из Сеула специализируется на невероятно детализированных и реалистичных татуировках. В её студию приезжают люди со всех уголков Кореи.
В своих рисунках она прорабатывает каждую деталь. А благодаря затемнениям и правильному смешиванию красок образуются реалистичные портреты.
От размера татуировок действительно захватывает дух, ведь некоторые из них можно сравнить с размером монеты.
Её клиенты приносят фотографии со своими питомцами, и их она переносит уже на кожу. Глядя на фото и тату, бывает сложно найти разницу.
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