Наколи мне, кольщик, котика! 10 тату, которые приведут в восторг вашего питомца

Некоторые люди настолько любят своих домашних питомцев, что готовы увековечить их портреты на своём теле. А помогает им в этом тату-художница из Сеула.

Девушка Ямми из Сеула специализируется на невероятно детализированных и реалистичных татуировках. В её студию приезжают люди со всех уголков Кореи.

В своих рисунках она прорабатывает каждую деталь. А благодаря затемнениям и правильному смешиванию красок образуются реалистичные портреты.

От размера татуировок действительно захватывает дух, ведь некоторые из них можно сравнить с размером монеты.

Её клиенты приносят фотографии со своими питомцами, и их она переносит уже на кожу. Глядя на фото и тату, бывает сложно найти разницу.