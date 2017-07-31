Лабрадор, которого не позвали на свадьбу, отыгрался на трёхэтажном торте

Жадный лабрадор понадкусывал трёхэтажный свадебный торт буквально за пару часов до того, как его хозяева должны были пожениться.

Скотт Уиллис и Джеки Уокер оставили торт в доме сестры подружки невесты Донны, однако благодаря чёрному лабрадору Белле ему не суждено было порадовать гостей. Свидетелем бедствия стала подружка невесты Джемма Эванс, которая поехала за тортом. Увидев, что произошло с десертом, она поняла, что это катастрофа.

Как оказалось, муж Донны забыл закрыть собаку на ночь — это была его вина. Но, когда Джемма пришла к ним в дом и увидела лицо Донны, она сначала подумала, что свадьбу отменили. Та начала плакать, и девушки стали судорожно искать замету испорченному торту. Они решили не сообщать ужасные новости молодожёнам и были готовы сделать всё что угодно, чтобы спасти праздник.

Каким-то чудом им удалось найти пекарню, в которой за три часа и 200 долларов сделали новый торт, который виноватый муж повёз на свадьбу. Поскольку пара не подозревала о том, что произошло, она со спокойной душой обменялась кольцами, сообщает издание Mirror.