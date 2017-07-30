Бегунья пробежала 836 км за неделю, но на её рекорд никто не обратил внимания

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Бегунья пробежала 836 км за неделю, но на её рекорд никто не обратил внимания

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Фото: © twitter.com/53Marathons

Выносливая бегунья провела на беговой дорожке неделю, пробежав 836 километров, но её рекорд не был признан, поскольку никто его не зафиксировал.

В сентябре Эми Хьюз установила беговую дорожку в торговом центре в Манчестере в надежде установить мировой рекорд, пробежав как можно больше километров. К её собственному удивлению, ей удалось преодолеть 836 километров. Сложно представить её разочарование, когда экспертная группа не стала признавать её молодого человека Дейва Келли как официального свидетеля и не засчитала установленный рекорд, сообщает издание The Mirror.

Семь дней ада, боли и истощения, затем десять месяцев ожидания, а члены комиссии Книги рекордов Гиннеса не засчитала результат! Я очень зла и опустошена

Эми Хьюз

Комиссии оказалось недостаточно тысячи других свидетелей, круглосуточной видеосъёмки, почасового журнала пробега, обеда и сна. По их словам, свидетелем должны стать лица, которые не связаны с рекордсменом узами брака, родства или дружбы.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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