Студентка, которая обрекла себя на смерть в 13 лет, послушалась врачей и выжила

Школьница, борющаяся с раком и сердечными заболеваниями, отказалась от пересадки органов, потому что не хотела провести годы в больничной койке, и решила мирно умереть в свои 13 лет. Однако судьба распорядилась иначе, и Ханна Джонс закончила университет в свои 22 года.

Ханна стала своего рода знаменитостью в медицинских кругах, когда в 13 лет агрессивно сопротивлялась лечению сердечной недостаточности. Врачи даже думали о том, чтобы добиться того, чтобы лишить её родителей опеки и самовольно провести пересадку трансплантацию. Тогда мисс Джонс обратилась в органы опеки над детьми, и врачам пришлось отступить.

Однако, когда девочке исполнилось 14 лет, её состояние ухудшилось и она передумала. Ей сделали пересадку, операция длилась шесть с половиной часов, а донором стал 40-летний мужчина, погибший в автокатастрофе. По словам девочки, она долго упиралась, потому что была измотана длительным лечением и обилием лекарств. "Это был своего рода протест", — рассказала она изданию Daily Mail.

Если бы я согласилась на пересадку раньше, возможно, не было бы последствий, которые я испытываю сейчас. Но я не жалею о своём решении Ханна Джонс

Здоровье Ханны действительно очень слабое: ей нужно соблюдать диету, исключить алкоголь, принимать таблетки каждый день. Спустя два года после операции она заболела свиным гриппом, провела две недели в реанимации и была вынуждена принимать по 15 таблеток в день. Но это ничто по сравнению с осознанием того, что она жива.

Сейчас у неё есть молодой человек, она закончила университет и намерена продолжать обучение в Университете Бат. Семья Ханны надеется, что родные донора знают о том, что его сердце продлило жизнь этой девушке, и рады её успехам и тому, что она всё ещё с ними.