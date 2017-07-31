Производитель секс-игрушек назвал столицы оргазма, где умеют и часто, и сильно

Неожиданным лидером этой гонки стала Норвегия. 35% суровых северных викингов сообщили, что испытывают оргазм ежедневно, тогда как в Великобритании этим смогли похвастаться лишь 11% населения. А 2,5% жителей Германии сообщили, что вообще никогда не испытывали оргазма.
Самыми сильными признаны оргазмы жителей Чили, Испании и Италии — более 10% живущих там людей оценили их как очень интенсивные. Кроме того, выяснилось, что нет никакой зависимости силы оргазма от шума, который производят любовники, ведь самыми громкими оказались британцы — там шумят 65% опрошенных, а в стране-победительнице Норвегии лишь 39,9%.
Результаты этого опроса, похоже, выкидывают все стереотипы из окна спальни и бросают вызов всем предубеждениям
Представитель компании Lelo
- 35% норвежцев испытывают оргазм не реже одного раза в день
- 65% бразильцев шумят во время оргазма
- 34,7% австралийцев признались, что они очень тихие в постели
- 91% мужчин и лишь 64% женщин всегда достигают оргазма во время секса
- Популярные
- По времени