Невероятно устрашающий грим от подростков, которые знают толк в расчленении

Если вы до сих пор не придумали себе образ на Хеллоуин, тогда вам помогут "инстаграмы" этих подростков. На их страницах вы сможете увидеть, как они создают крутой грим, который на первый взгляд выглядит омерзительно.

Рани, 17 лет

Начала создавать спецэффекты в возрасте 13 лет. На "Ютубе" случайно наткнулась на уроки по созданию грима — и заинтересовалась этим. С тех пор её интерес превратился в хобби. Свой первый грим девушка создала на молнии. В магазине она купила обычную молнию, несколько дешёвых красок для лица и на Ebay отыскала жидкий латекс. Девушка не признаёт нормальные фото в "Инстаграме" и не понимает их смысла. Вся её страница полностью посвящена созданию грима. Рани считает, что "Инстаграм" — это прекрасное место, чтобы развить своё творчество. Кроме того, там можно найти единомышленников.

Публикация от Rani (@raniratt) Май 9 2017 в 6:54 PDT

Публикация от Rani (@raniratt) Апр 17 2017 в 7:13 PDT

Публикация от Rani (@raniratt) Мар 21 2017 в 4:33 PDT

Бен, 13

Заинтересовался созданием грима благодаря своей сестре Эрике. Однажды ради веселья она сделала макияж для Бена на Хеллоуин. Ему настолько понравился образ, что он научился сам накладывать грим. Он использует различные типы красок, чтобы получить именно тот эффект, который хочет. Бен прославился в "Инстаграме", когда создал отдельный профиль, посвящённый созданию грима. Он заявил, что, когда выставил пробное фото со страшной маской на лице в своём блоге, многим его подписчикам это не понравилось.

Публикация от Hi, I'm Ben (@sfx_by_ben_) Июл 16 2017 в 2:29 PDT

Публикация от Hi, I'm Ben (@sfx_by_ben_) Июл 15 2017 в 6:35 PDT

Публикация от Hi, I'm Ben (@sfx_by_ben_) Апр 2 2017 в 5:46 PDT

Тиндра, 15

Начала экспериментировать с гримом в 2015 году. Как и у большинства подростков, всё началось с образа для Хеллоуина. Тогда девочке понравился сам процесс создания масок и шрамов. Она заявила, что никогда не читала никаких специальных учебников по макияжу, а всего лишь купила необходимые материалы и поэкспериментировала с ними. С тех пор ей удалось найти для себя идеальные способы нанесения специальных материалов. Призналась, что в "Инстаграме" её мотивирует то, что большинство пользователей пишет, чтобы она перестала делать из себя "урода", а вместо этого лучше бы начала краситься как настоящая леди. От этого Тиндре хочется творить ещё больше и ужаснее.

Публикация от Tindra Ferner|SFX Makeup| TW (@sfx.stuff) Июн 28 2017 в 2:58 PDT

Публикация от Tindra Ferner|SFX Makeup| TW (@sfx.stuff) Фев 28 2017 в 10:03 PST

Публикация от Tindra Ferner|SFX Makeup| TW (@sfx.stuff) Окт 26 2016 в 1:01 PDT

Эми, 13

Эми признаётся, что любовь к кровавому гриму у неё началась с обычного макияжа, в котором она использовала красную помаду и коричневые тени. Девочка случайно растёрла пигмент на руке, и он напомнил ей синяк. С того момента ей стало интересно создание синяков и шрамов. Она начала смотреть различные видео, потом пошла за своей первой бутылкой искусственной крови, латекса и воска. По её словам, различные справочники, видео и картинки помогли делать макияж именно на том уровне, на котором она находится сейчас. Эми потратила много времени, чтобы также найти свой идеальный метод нанесения грима. Объединившись с единомышленниками в "Инстаграме", начинающие художники вдохновляют друг друга и показывают, что нужно ничего не бояться, а заниматься лишь тем, что нравится.

Публикация от ~Amy~ (@young_special_effects) Май 30 2017 в 8:15 PDT

Публикация от ~Amy~ (@young_special_effects) Фев 5 2017 в 9:22 PST