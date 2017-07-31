Инвалид, мечтавший сопроводить дочь на выпускной, прошёл путь до сцены на руках

Александр, чья 30-летняя дочь Розана Каэтано закончила юридический факультет Университета Штата Пиауи, уже 15 лет не может ходить из-за проблем с позвоночником. Но в день выпускного он нашёл в себе силы сопровождать дочь, и все присутствующие поддержали его криками и аплодисментами.
Я ни за что на свете не пропустил бы этот день!
Александр Хосе да Сильва
Розана рассказала, что её отец никогда не жаловался на жизнь и научил её стойкости. Мечта девушки — заработать побольше денег и купить для отца электрическую инвалидную коляску.
После того как девушка выложила в Сеть видео со своего выпускного, её отец стал местной звездой. Быть может, теперь мечта его дочери осуществится быстрее.
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