Португальские учёные: Женщины, родившие первенца после 30 лет, живут дольше

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Португальские учёные: Женщины, родившие первенца после 30 лет, живут дольше

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Фото: © flickr / Jonnie Andersen

У исследователей из Коимбрского университета есть отличные новости для тех, кто откладывает беременность на потом. Учёные выяснили, что женщины, родившие первого ребёнка в зрелом возрасте, живут дольше юных матерей. Соответствующее исследование было опубликовано в издании Journal of Public Health.

К аналогичным результатам пришли их коллеги, опубликовавшие статью в журнале Menopause. Они выяснили, что женщины, рождающие позже других, чаще имеют генетическую предрасположенность к долголетию. При этом специалисты подчёркивают, что чрезмерно откладывать беременность всё равно не стоит, посколько после тридцати лет вероятность зачатия снижается.

Большинство женщин России рожает первого ребёнка в возрасте от 25 до 29 лет

В странах ЕС средний возраст рождения первого ребёнка составляет 28,7 года, а в России немного меньше — 27,6 года

Фото: © flickr / Jonnie Andersen

Учёные предполагают, что причинами такой необычной зависимости является образ и уровень жизни будущих матерей. Состоятельные и образованные женщины, как правило, рожают позже других. При этом они ведут здоровый образ жизни и вовремя обращаются за медицинской помощью, что увеличивает общую продолжительность их жизни. Те же, кто рожает в возрасте до 20 лет, редко демонстрируют ответственное отношение к собственному здоровью.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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