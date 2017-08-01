Собаки на гребне волны. Как прошёл чемпионат среди лохматых сёрферов (10 фото)

На пляже Сан-Диего, Калифорния, вот уже 11 лет собираются четвероногие спортсмены и их хозяева, чтобы принять участие в конкурсе Imperial Beach Surf Dog.
В соревнованиях принимают участие различные виды пород: от мала до велика.
Обычно четвероногих спортсменов во время выступления поддерживают их владельцы.
Каждому участнику даётся 10 минут, чтобы поймать волну.
Судьи оценивают их уверенность в воде, а также могут дать дополнительные очки за прекрасное выступление и время проведения на доске.
Все собранные средства на соревнованиях идут в пользу организаций по спасению и помощи животным, а также приютам для собак.
Малыш Эбби уверенно стоит на доске, как будто занимался сёрфингом всю жизнь.
Марчелло и его собака Расти пытаются удивить судей, выполняя различные пируэты в воздухе.
В ежегодном конкурсе участвуют не только местные собаки, но также породы и из других стран, например из Австралии, Бразилии, Великобритании.
Выступления четвероногих приходят посмотреть несколько тысяч зрителей.
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