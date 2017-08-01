"6 лет назад я не дал врачам убить мою жену, а сегодня мы — счастливые родители"

Шесть лет назад 42-летняя Беатрис Уэй перенесла сердечный приступ и инсульт и впала в кому. Врачи порекомендовали её мужу Александру отключить женщину от аппаратов, потому что не верили в её выздоровление. Но Александр отказался, и в прошлом году выздоровевшая Беатрис родила ему дочь.

Когда врачи объявили Александру, что его жена безнадёжна и её необходимо "отпустить", он пришёл в ужас. Медики рекомендовали убитому горем мужу отдать органы Беатрис пациентам, нуждающимся в доноре, но Александр отказался от этого варианта и потребовал продолжать лечение жены.

Я был ошеломлён и рассержен. Я понимал, что они прекращают жизнь моей жены, не рассматривая дальнейшее лечение. И я был уверен, что ей ещё можно помочь Александр Уэй

Получив специализированное лечение в отделении нейрохирургии, Беатрис, вопреки прогнозам, пошла на поправку и спустя четыре недели пришла в себя. А через девять месяцев реабилитации женщине удалось преодолеть и левосторонний паралич. И, наконец, в июне прошлого года Беатрис родила Александру дочь Розмари.