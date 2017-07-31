Мама, которую ненавидит весь Facebook: Зачем покупать мясо, если я убиваю сама

Жительница английского графства Сюррей завоевала себе широкую славу в Сети: она отказалась от мяса, продаваемого в супермаркетах, и стала убивать животных самостоятельно.

Чтобы показать, какая она "молодец", Лиза Тейлор хвасталась в соцсетях орудием убийств и добытыми трофеями, а также публиковала фото расчленённых животных, рассказывает британское издание газеты Metro. На фотографиях она позирует среди убитых оленей, а затем подробно рассказывает, как их следует готовить.

У охотницы 15 тысяч подписчиков в "Фейсбуке". Такая аудитория сформировалась за несколько лет публикаций фотографий мёртвых животных.

Я — девушка, которая охотится и готовит. Это мой путь к приобретению мяса Лиза Тейлор

У Лизы Тейлор есть целый собственный парк оленей, и она утверждает, что она их убивает намного гуманнее, чем на многих скотобойнях. Но пользователей Сети приводит в ярость не это, а то, как она гордо позирует с трупами лисиц, держа в руке ружьё за 1,5 тысячи долларов. Она заявляет, что защищает скот от лис, а их плоть скармливает своему ручному ястребу.

Я охочусь из удовольствия и ради пользы. Всё мясо идёт в еду — либо моей семье, либо ястребу Лиза Тейлор

Действия Лизы привлекли внимание зоозащитников, в том числе Peta. Они заявили, что эта женщина явно отчаялась в попытке создать ажиотаж вокруг своей персоны.