Копы "заставили" колумбийскую модель танцевать стриптиз перед заключёнными

В Сети появилось видео, на котором 27-летняя модель из Колумбии Катерин Мартинез позирует обнажённой перед заключёнными, скованная наручниками. По её словам, её заставили это делать, а позитивные эмоции, которые видны на кадрах, наиграны.

Госпожа Мартинез утверждает, что в момент записи этого видео она была пьяна и специально играла, чтобы полицейские принесли ей стул, рассказала она изданию Metro. По её словам, чтобы заполучить стул, ей пришлось снять с себя платье и позировать обнажённой перед заключёнными полицейского участка.

Я не очень хорошо помню, что происходило, но помню, что они говорили, что снимают меня Катерин Мартинез

Amor tú te imagina! D Публикация от Dj Kthe Martinez⛤ (@kthe.martinez) Июн 12 2017 в 7:33 PDT

Модель заявила, что этот инцидент сильно повлиял на неё эмоционально. Девушке принёс извинения командир полиции этого участка, он сказал, что поведение его офицеров было недопустимым. В настоящее время проводятся дисциплинарные и судебные расследования.