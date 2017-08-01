Копы "заставили" колумбийскую модель танцевать стриптиз перед заключёнными

Госпожа Мартинез утверждает, что в момент записи этого видео она была пьяна и специально играла, чтобы полицейские принесли ей стул, рассказала она изданию Metro. По её словам, чтобы заполучить стул, ей пришлось снять с себя платье и позировать обнажённой перед заключёнными полицейского участка.
Я не очень хорошо помню, что происходило, но помню, что они говорили, что снимают меня
Катерин Мартинез
Модель заявила, что этот инцидент сильно повлиял на неё эмоционально. Девушке принёс извинения командир полиции этого участка, он сказал, что поведение его офицеров было недопустимым. В настоящее время проводятся дисциплинарные и судебные расследования.
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