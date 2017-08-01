Прежде чем научиться играть в баскетбол, этому мальчику пришлось пройти через ад

Читайте также

Прежде чем научиться играть в баскетбол, этому мальчику пришлось пройти через ад

4
Двухлетний Джетт Лаймон из Алпайна (штат Техас) в девятимесячном возрасте пережил автокатастрофу, в которой погибли его мать и старшая сестра. Виновником смертельной аварии стал пьяный водитель, который врезался в их автомобиль. Несмотря на тяжесть последствий, Джетт выжил и быстро пошёл на поправку. Fox News опубликовали видеозапись его занятий баскетболом.

На видео слышны подбадривания отца мальчика. По его словам, Джетт серьёзно увлёкся баскетболом после просмотра тематических роликов на "Ютубе". Сначала он бросал всё, что попадало ему под руку, в мусорную корзину. Когда мальчик начал делать успехи, ему приобрели баскетбольный набор.

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!