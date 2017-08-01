10-летний "Шелдон Купер" нашёл ошибку в экспозиции лондонского музея

Читайте также

10-летний "Шелдон Купер" нашёл ошибку в экспозиции лондонского музея

3
10-летний Чарли Эдвардс указал на ошибку в экспозиции руководству Музея естественной истории в Лондоне. Мальчик заметил, что один из динозавров подписан неверно, и написал письмо в музей.

Чарли Эдвардс, страдающий синдромом Аспергера, пошёл в музей по случаю своего дня рождения. Мальчик увлекается динозаврами и, как и герой популярного сериала, обладает отличной памятью, поэтому он сразу заметил ошибку в экспозиции.

Он с раннего детства любит палеонтологию и уже в три года начать читать энциклопедии. У Чарли синдром Аспергера, и, если ему что-то нравится, он старается узнать об этом как можно больше

Джейд, мама Чарли Эвардса

Когда Чарли указал родителям на ошибку в экспозиции, они не сразу поверили ему — всё-таки речь шла об авторитетном музее. Но мальчик настаивал, что динозавр, подписанный как овираптор, в действительности является протоцератопсом. Овираптор — это небольшого размера хищный динозавр, передвигавшийся на двух ногах, а протоцератопс — крупный травоядный ящер, опиравшийся на четыре конечности.

Придя домой, мальчик написал письмо с указанием на ошибку в экспозиции. И, к удивлению родителей, получил ответ: музей признал допущенную ошибку и пообещал её исправить. Кроме того, представитель музея восхитился знаниями Чарли и выразил надежду, что его страсть к палеонтологии не пройдёт со временем.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!