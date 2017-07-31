Впервые в истории пациент умер во время операции по увеличению гениталий

В Швеции сообщили о первом в медицинской истории случае гибели пациента из-за операции по увеличению пениса.

Здоровый 30-летний мужчина решил увеличить свой половой член в длину и в ширину, используя методику, при которой в гениталии помещается жир из живота. Сначала ему провели операцию по увеличению длины, сделав разрез, ослабляющий связки у основания. Затем они принялись за расширение и подготовились к тому, чтобы ввести 56 граммов жировой ткани.

"Однако, до того как они закончили вводить жир, сердце пациента начало бешено колотиться, уровень кровяного давления и кислорода резко упал и мужчина перенёс сердечный приступ", — сообщает "Журнал судебных наук". Врачи начали осуществлять сердечно-лёгочную реанимацию и отправили его в отделение неотложной помощи. К несчастью, спасти пациента не удалось, он умер спустя два часа. По словам медиков, он скончался от жировой эмболии.

При эмболии часть жировой ткани попадает в кровоток и приводит к дыхательной недостаточности Фото: © flickr / Phalinn Ooi

Процедура по увеличению пениса считается хирургически несложной, однако медики всегда предупреждают о возможных рисках и связанных с ними осложнениях. В качестве примеров врачи приводят случаи полученных уродств, рубцов, инфекций и возникновения эректильной дисфункции, однако этот стал худшим в медицинской практике и впервые привёл к смерти пациента.

Кроме того, эксперты предупреждают о том, что уровень риска зачастую превосходит уровень ожиданий. Операция может увеличить половой член на пару сантиметров в неэрегированном состоянии, но при возникновении эрекции его длина остаётся той же, что и до операции. Кроме того, угол, под которым пенис "стоит", может уменьшиться из-за того, что связки у его основания больше не поддерживают его.