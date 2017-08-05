Коп хотел выписать штраф, а вместо этого принял роды и стал другом семьи

Год назад полицейский из штата Техас Майк Дайболд по воле случая оказался непосредственным участником процесса появления на свет новой жизни. Остановив на трассе машину, которая двигалась с превышением скорости, он обнаружил в салоне беременную пассажирку. У женщины уже отошли воды, и роды пришлось принимать в полевых условиях. Страж порядка стал другом семьи и даже принял участие в праздничной фотосессии, сообщает Fox News.

"У моей жены начались схватки, и мы помчались на машине в ближайшую клинику, которая находится в 45 минутах езды от нашего дома", — вспоминает события того утра Калеб Холл.

"Нас догнал полицейский и потребовал остановить машину. Оказалось, что мы серьёзно превысили скорость. Я объяснил офицеру, в чём дело, и он вызвался сопроводить нас до больницы".

"Но у моей жены отошли воды, и мы были вынуждены остановиться на заправке. Майк тут же оценил ситуацию и помог принять роды", — рассказывает Калеб. Девочке дали имя Эвелин.

"Я был так счастлив, словно это у меня родился ребёнок", — признаётся полицейский.

Майк стал другом семьи и в первый день рождения Эвелин принял участие в праздничной фотосессии. По словам фотографа, даже по окончании съёмки Эвелин и "дядя Майк" продолжали весело общаться за чашкой чая.