Коп хотел выписать штраф, а вместо этого принял роды и стал другом семьи

Читайте также

Коп хотел выписать штраф, а вместо этого принял роды и стал другом семьи

532
Год назад полицейский из штата Техас Майк Дайболд по воле случая оказался непосредственным участником процесса появления на свет новой жизни. Остановив на трассе машину, которая двигалась с превышением скорости, он обнаружил в салоне беременную пассажирку. У женщины уже отошли воды, и роды пришлось принимать в полевых условиях. Страж порядка стал другом семьи и даже принял участие в праздничной фотосессии, сообщает Fox News.

"У моей жены начались схватки, и мы помчались на машине в ближайшую клинику, которая находится в 45 минутах езды от нашего дома", — вспоминает события того утра Калеб Холл.

"Нас догнал полицейский и потребовал остановить машину. Оказалось, что мы серьёзно превысили скорость. Я объяснил офицеру, в чём дело, и он вызвался сопроводить нас до больницы".

View post on imgur.com

"Но у моей жены отошли воды, и мы были вынуждены остановиться на заправке. Майк тут же оценил ситуацию и помог принять роды", — рассказывает Калеб. Девочке дали имя Эвелин.

View post on imgur.com

"Я был так счастлив, словно это у меня родился ребёнок", — признаётся полицейский.

View post on imgur.com

Майк стал другом семьи и в первый день рождения Эвелин принял участие в праздничной фотосессии. По словам фотографа, даже по окончании съёмки Эвелин и "дядя Майк" продолжали весело общаться за чашкой чая.

View post on imgur.com
Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!