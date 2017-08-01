Врачи приняли роды у женщины, чей ребёнок оказался "беременным" братом-близнецом

Доктора были шокированы, увидев, что малыш, который только появился на свет, был "беременным" своим братом-близнецом. Медики обнаружили наполовину сформировавшегося брата за желудком новорождённого.

Хирурги успешно удалили семь сантиметровых фрагментов из тела новорождённого, которые, по их предположению, были врождённой аномалией, редкой формой паразитического близнеца, известной как "плод в плоде". По всему миру было зарегистрировано всего 200 подобных случаев.

Уникальный младенец родился у 19-летней матери из индийского города Тхана, оба они чувствуют себя хорошо и уже идут на поправку. Обычно в таких случаях близнец-паразит ставит под угрозу жизнь новорождённого, он словно обвивает его плод и лишает своего "хозяина" питания. Иногда это может привести к гибели обоих плодов, поскольку они питаются через одну трубку.

Паразитический близнец весом около 150 грамм и длиной 6–7 сантиметров располагался за желудком мальчика

Аномалию плода обнаружила врач-радиолог Бхавна Торат во время обычного осмотра беременной матери в этом месяце. Спустя девять дней, когда малыш появился на свет, врач осмотрел новорождённого и обнаружил дополнительный плод, расположенный за его желудком. Паразитический близнец обладал мозгом, но его черепная кость отсутствовала. Ребёнок перенёс успешную операцию по удалению плода внутри него в больнице Тханы.