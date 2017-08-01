Врачи приняли роды у женщины, чей ребёнок оказался "беременным" братом-близнецом

Хирурги успешно удалили семь сантиметровых фрагментов из тела новорождённого, которые, по их предположению, были врождённой аномалией, редкой формой паразитического близнеца, известной как "плод в плоде". По всему миру было зарегистрировано всего 200 подобных случаев.
Уникальный младенец родился у 19-летней матери из индийского города Тхана, оба они чувствуют себя хорошо и уже идут на поправку. Обычно в таких случаях близнец-паразит ставит под угрозу жизнь новорождённого, он словно обвивает его плод и лишает своего "хозяина" питания. Иногда это может привести к гибели обоих плодов, поскольку они питаются через одну трубку.
Паразитический близнец весом около 150 грамм и длиной 6–7 сантиметров располагался за желудком мальчика
Аномалию плода обнаружила врач-радиолог Бхавна Торат во время обычного осмотра беременной матери в этом месяце. Спустя девять дней, когда малыш появился на свет, врач осмотрел новорождённого и обнаружил дополнительный плод, расположенный за его желудком. Паразитический близнец обладал мозгом, но его черепная кость отсутствовала. Ребёнок перенёс успешную операцию по удалению плода внутри него в больнице Тханы.
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