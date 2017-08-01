Кто в море хозяин? Надувные косатки вытесняют китайцев из переполненных водоёмов

Эти невероятные кадры, напоминающие косатко-апокалипсис, были сняты в городском округе Фушунь, Китай. Из-за жары тысячи отдыхающих вооружились надувными косатками и отправились на пляжи и в аквапарки.

Небывалая жара, доходящая до 40 градусов, заставила жителей Китая искать спасения в воде. По неизвестным причинам самым популярным пляжным аксессуаром этого года стали надувные косатки.

За сотнями надувных китообразных трудно разглядеть людей. А если вспомнить, что косатки — это довольно жестокие хищники, то фотографии начинают напоминать кадры из фильма ужасов.

Поплавать от души в аквапарке Фуншуня не удастся: обилие людей и косаток лишает посетителей пространства для манёвра.

Но отдыхающие всё равно довольны, ведь вода позволяет без потерь пережить невероятную жару, из-за которой в Южном Китае погибло уже не менее 50 человек.