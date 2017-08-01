У 6-летнего мальчика, который всё время хочет пить, обнаружили почки 80-летнего

Врачи столкнулись с беспрецедентным случаем: при осмотре шестилетнего мальчика, который без остановки пьёт, выяснилось, что он является обладателем почек, как у 80-летнего старика.

Зак Тирни из английского города Стокпорт был доставлен к врачу после того, как его семья обратила внимание на то, что мальчику постоянно хочется пить, пишет издание Mirror. Путём нескольких обследований выяснилось, что его почки работают всего лишь на 25%, что обычно свойственно 80-летним старикам.

Мальчику поставили диагноз "почечная дисплазия", и теперь ему нужен либо диализ, либо донорская почка, которую необходимо пересадить по достижении половой зрелости. Сейчас семья Зака присоединилась к инициативной группе Kidney Research UK, которая повышает осведомлённость населения о почечных заболеваниях.

Мама мальчика, которая работает медсестрой, сразу же поняла, что с её сыном что-то не так. Он пил слишком много жидкости и не развивался, как следует в его возрасте. Она могла обнаружить его посреди ночи в ванной, пьющего воду из-под крана. Пока его почки могут работать, но вскоре их функциональность начнёт снижаться. Чтобы замедлить ухудшение, Зак придерживается строгой диеты с ограниченным содержанием белка.