Неудачник уровня "бог". Парень сделал предложение у водопада и утопил кольцо

В США молодой человек решил романтично сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной, но уронил кольцо в воду в самый ответственный момент.

В административном округе Ла-Плата, штат Колорадо, Эндрю Шуманн решил отправиться со своей любимой девушкой на водопад, чтобы там сделать ей предложение.

Чтобы любимая ничего не заподозрила, Эндрю сказал ей, что хочет снять видео, на котором будет видно, как они прыгают вниз на фоне водопада.

Мы вышли и приготовились прыгать. Кольцо было сжато в руке всё время. В самый ответственный момент я разнервничался, и, когда опустился на колено и разжал руку, кольцо исчезло Эндрю Шуманн

В тот момент Эндрю сначала и вовсе забыл произнести заветные слова.

В полной растерянности и отчаянии я всё-таки собрался с мыслью и спросил, выйдет ли она за меня замуж Эндрю Шуманн

Несмотря на испорченный сюрприз, девушка дала своему возлюбленному положительный ответ.