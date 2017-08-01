Порхай как бабочка, ныряй как дельфин, или Чему рад этот 40-тонный кит

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Порхай как бабочка, ныряй как дельфин, или Чему рад этот 40-тонный кит

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Рыбаки, промышляющие в Индийском океане, стали свидетелями редчайшего события: горбатый кит весом около 40 тонн прыгал словно молодой дельфин, поднимая огромные волны своей исполинской тушей.
Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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