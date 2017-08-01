7 последних фото убийцы, обречённого на смерть за изнасилование 3-летней девочки

В Йемене казнили 41-летнего мужчину, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве трёхлетней девочки. Последние моменты его жизни и эмоции, которые он испытывал перед казнью, запечатлели местные фотографы.

Мухаммеда аль-Махраби расстреляли из автомата Калашникова прямо на улице в центре Саны, столице Йемена. На фотографиях видно, что преступник лежит на земле лицом вниз, сложив руки за спиной, в то время как исполнитель приговора стреляет ему в спину.

Посмотреть на казнь пришли тысячи людей, которые столпились на главной площади города. Осуждённого привезли на место в военном фургоне, затем постелили ковёр, на который его поместили и открыли по нему огонь. Телевизионные камеры транслировали казнь на всю страну, а очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны.

Традиционно сложилось, что шариат диктует все законы Йемена. Согласно им, за смерть необходимо отвечать смертной казнью, и только семья жертвы может смягчить наказание. При этом не указывается, каким образом нужно исполнить смертный приговор.