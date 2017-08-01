На старт, внимание, марш! На Канарах туристы занимают лежаки на скорость (видео)

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На старт, внимание, марш! На Канарах туристы занимают лежаки на скорость (видео)

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В Рунете часто можно встретить жалобы на русских туристов, с утра пораньше занимающих пляжные шезлонги. Но нашим отдыхающим далеко до британцев — именно они устроили забег с полотенцами на пляже Гран-Канарии. Забавное видео опубликовал портал Daily Mail.

Свидетели забега рассказали, что британские постояльцы отеля Servatur Waikiki ежедневно стараются первыми занять пляжные лежаки. Для этого в 8 утра, как только открывается пляж, они бегут к первым рядам шезлонгов с полотенцами наперевес.

Сами британцы считают, что привычка занимать шезлонги полотенцами свойственна исключительно немецким туристам. Однако служащие отеля рассказали, что именно гости из Великобритании и Ирландии первыми занимают лучшие места на лежаках. Эта ситуация так утомила остальных отдыхающих, что работники уже получили инструкции убирать полотенца, оставленные туристами на лежаках.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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