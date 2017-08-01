В Техасе родился телёнок, как две капли воды похожий на вокалиста группы Kiss

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В Техасе родился телёнок, как две капли воды похожий на вокалиста группы Kiss

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Фото: © Wikipedia.org / facebook / hill.country.visitor

Техасский фермер обнаружил поразительное сходство между телёнком, который родился у него на ранчо, и Джином Симмонсом, участником легендарной группы Kiss. Кстати, сам певец подтвердил их схожесть.

Хизер Леонард Тасетта, который работает в ресторане Cowboy Steak House в техасском городе Кервилл, рассказал, что расцветка и длинный язык телёнка, родившегося 28 июля у него на ранчо, точь-в-точь как у Джина Симмонса. Фермер назвал своего телёнка Джинни и отправил её фото на страницу Hill Country Visitor в "Фейсбуке".

В публикации авторы шутливо намекают на отцовство фронтмена и спрашивают его о том, где он был в ноябре 2016 года. Рокер известен своей любвеобильностью, и сам неоднократно заявлял, что за свою жизнь переспал с более чем 4800 женщинами. Комментаторы под публикацией шутили и по поводу того, что в этой толпе фанаток, кажется, затесалась корова, и плод их любви появился на свет несколько дней назад. Фото телёнка начало распространяться по Сети и в итоге дошло до официальной страницы группы Kiss.

<p>Фото: © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gene_Simmons#/media/File:Gene_Simmons_(1977).JPG" target="_blank">Wikipedia.org / facebook /</a><a href="https://www.facebook.com/hill.country.visitor/photos/a.395671698421.179874.151634438421/10155046551213422/?type=3&theater" target="_blank"> hill.country.visitor</a></p>

Певец увидел фотографию и написал в "твиттере" о схожести телёнка с ним: "Реально, народ!" Внешность животного спасла ему жизнь — теперь телёнку не грозит попасть под нож мясника и превратиться в стейк. С этого месяца Джинни становится талисманом Cowboy Steak House.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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