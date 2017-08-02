2-летняя малышка "обрадовала" родителей, прогулявшись по свежезалитому бетону

2-летняя Иззадора Миллауэй из Теннесси прогулялась по свежезалитому бетону, пытаясь найти родителей в подвале. Девочку обнаружили проводившие ремонт строители, они же выложили в Сеть фотографии покорительницы бетона.

В доме семьи Миллауэй проводился ремонт, и пол подвала, где привыкли играть дети, был залит свежим бетоном. В это время за малышкой Иззадорой присматривала бабушка, но в какой-то момент она отвлеклась, и двухлетняя девочка отправилась на поиски родителей.

Не обнаружив родителей в подвале, девочка решила прогуляться по свежезалитому бетону. В это время один из строителей, проводивших ремонт в доме, решил проверить, хорошо ли застывает покрытие. Увидев малышку в центре залитой бетоном комнаты, он пришёл в ужас и стал искать пути решения этой проблемы.

Но лучшее решение нашла сама Иззадора — она просто подошла к строителю, игнорируя застывающую на ногах массу. К тому моменту в подвал спустились и родители малышки, поэтому Иззадора не только не испугалась, но и была весьма довольна, ведь своей цели — найти родителей — она всё-таки достигла. Фотографии покорительницы бетона выложил в "Фейсбук" нашедший малышку строитель.