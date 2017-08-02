"Люди смеялись, когда видели мою бороду. Им было плевать, что я не хотела жить"

Я бородатая дама и горжусь этим.
Меня зовут Харнаам Каур, но большинство знает меня как Бородатую Даму или просто Даму.
Откуда у меня борода? У меня синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Этим заболеванием страдает каждая пятая женщина, и поэтому многим приходится иметь дело с волосами на теле и лишним весом, но борода встречается значительно реже.
Далеко не все готовы видеть женщину с бородой.
Я слышала такие милые вещи, как "Сожгите это", "Убейте это прежде, чем оно размножится", "Я застрелю тебя, если увижу", "Ты настолько уродлива, что должна убить себя", "Это конец света. Умри!".
В подростковом возрасте я и правда часто думала о суициде. Надо мной издевались и заставляли меня ненавидеть своё тело.
Мне постоянно приходилось иметь дело с моральной и даже физической болью.
Мне говорили, что я должна похудеть и избавиться от моих волос. И я тратила кучу времени, пытаясь избавиться от волос и сидя на диетах.
Я стригла, брила, выдирала воском и мазала кремом для депиляции волосы на своём лице. Моя кожа была постоянно раздражена и очень болела.
Меня спасла музыка — я каждый день слушала её, чтобы расслабиться и забыть о своих проблемах.
Я устала от издевательств, и мне стало стыдно за отношение к собственному телу. Я решила принять своё тело, использовав негативные оценки в свою пользу. Ведь только я сама могу контролировать свои эмоции, и только от меня зависит, что я буду чувствовать.
Я смогла полюбить своё тело, и теперь никто не заставит меня стесняться его. Я приняла свой внешний вид, и теперь у меня даже есть татуировка с моим собственным изображением.
Я очень горжусь тем фактом, что я работаю активистом по борьбе с издевательствами и мотивационным оратором.
Тем, кто подозревает у себя СПКЯ, я рекомендую сразу же обращаться к врачу. Это заболевание влияет на множество различных аспектов нашей жизни и на состояние здоровья в целом. Не страдайте в молчании и не бойтесь изменений своего тела. Помните, что ваше тело любит вас и вы должны ответить ему взаимностью.
Никто не сможет полюбить нас сильнее, чем мы сами, поэтому не стесняйтесь и любите себя со всей возможной страстью.
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