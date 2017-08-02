"Люди смеялись, когда видели мою бороду. Им было плевать, что я не хотела жить"

Когда-то бородатая девушка Харнаам Каур была объектом травли, а теперь она — звезда "Инстаграма", на которую подписано больше 80 тысяч человек. В материале, написанном для издания Metro, девушка рассказала о том, как пришла к принятию собственного тела и научилась любить себя несмотря ни на что.

Публикация от Harnaam Kaur (@harnaamkaur) Май 12 2017 в 8:38 PDT

Я бородатая дама и горжусь этим.

Меня зовут Харнаам Каур, но большинство знает меня как Бородатую Даму или просто Даму.

Откуда у меня борода? У меня синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Этим заболеванием страдает каждая пятая женщина, и поэтому многим приходится иметь дело с волосами на теле и лишним весом, но борода встречается значительно реже.

Публикация от Harnaam Kaur (@harnaamkaur) Фев 23 2017 в 4:01 PST

Далеко не все готовы видеть женщину с бородой.

Я слышала такие милые вещи, как "Сожгите это", "Убейте это прежде, чем оно размножится", "Я застрелю тебя, если увижу", "Ты настолько уродлива, что должна убить себя", "Это конец света. Умри!".

В подростковом возрасте я и правда часто думала о суициде. Надо мной издевались и заставляли меня ненавидеть своё тело.

Публикация от Harnaam Kaur (@harnaamkaur) Мар 28 2017 в 4:30 PDT

Мне постоянно приходилось иметь дело с моральной и даже физической болью.

Мне говорили, что я должна похудеть и избавиться от моих волос. И я тратила кучу времени, пытаясь избавиться от волос и сидя на диетах.

Я стригла, брила, выдирала воском и мазала кремом для депиляции волосы на своём лице. Моя кожа была постоянно раздражена и очень болела.

Меня спасла музыка — я каждый день слушала её, чтобы расслабиться и забыть о своих проблемах.

Публикация от Harnaam Kaur (@harnaamkaur) Июн 25 2017 в 5:39 PDT

Я устала от издевательств, и мне стало стыдно за отношение к собственному телу. Я решила принять своё тело, использовав негативные оценки в свою пользу. Ведь только я сама могу контролировать свои эмоции, и только от меня зависит, что я буду чувствовать.

Я смогла полюбить своё тело, и теперь никто не заставит меня стесняться его. Я приняла свой внешний вид, и теперь у меня даже есть татуировка с моим собственным изображением.

Публикация от Harnaam Kaur (@harnaamkaur) Июн 26 2016 в 4:28 PDT

Я очень горжусь тем фактом, что я работаю активистом по борьбе с издевательствами и мотивационным оратором.

Тем, кто подозревает у себя СПКЯ, я рекомендую сразу же обращаться к врачу. Это заболевание влияет на множество различных аспектов нашей жизни и на состояние здоровья в целом. Не страдайте в молчании и не бойтесь изменений своего тела. Помните, что ваше тело любит вас и вы должны ответить ему взаимностью.

Никто не сможет полюбить нас сильнее, чем мы сами, поэтому не стесняйтесь и любите себя со всей возможной страстью.