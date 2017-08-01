Хирург показал важность ремней безопасности, выложив рентген черепа после ДТП

Рентгеновские снимки женщины, попавшей в ДТП, до и после восстановительной хирургии повергли в шок пользователей Сети. Они наглядно доказывают важность использования ремней безопасности в автомобиле.

На снимках изображён череп жительницы США, попавшей в автокатастрофу. На то, чтобы буквально собрать его заново, у хирургов ушло более восьми часов. Эти снимки разместил на медицинском сайте хирург-офтальмолог, и за свою работу он получил похвалу коллег. Далее они появились на сайте Imgur.com, где их смогли увидеть миллионы обычных пользователей Сети.

К нам поступила женщина с черепно-мозговой травмой и внутричерепным кровоизлиянием. Также у неё наблюдались сильная травма глаза, требующая энуклеации, и множество переломов лица Хирург-офтальмолог

Пациентке была проведена операция и практически полная реконструкция лица. Сейчас 24-летняя девушка уже идёт на поправку, а снимки её преобразившегося черепа на медицинском сайте посмотрели почти 700 тысяч раз. Если оценка профессиональных врачей была наивысшей, то простые пользователи Сети ужаснулись, представив, как выглядит это заново перекроенное лицо. "Кажется, оно превратилось в кучу фарша", — пишут они.

Пока перепуганные последствиями аварии и непристёгнутых ремней безопасности пользователи гадают, как же выглядит эта девушка, хирург, проводивший операцию отмечает, что она чувствует себя прекрасно и выглядит вполне отлично.