Учёные США назвали 4 причины, почему молодёжь изменяет реже, чем их родители

Согласно новому исследованию Института семьи (Institute for Family Studies), 20% опрошенных старше 55 лет имеют романы на стороне. Что интересно, этот показатель значительно ниже среди более молодых — всего 14% респондентов признались в том, что изменяют своим супругам.

Молодые люди, родившиеся между 1981 и 1997 годами очень болезненно воспринимают измены своего партнёра (под словом "измена" в исследовании подразумевается секс не со своим постоянным партнёром). В то же время так называемое "поколение X", то есть те, кто родился между 1964 и 1981 годами, заявляет о 17% сторонниках секса вне брака, пишет издание New York Post.

Получив такие данные, учёные задались вопросом, почему миллениалы так верны? В погоне за ответами на этот вопрос исследователи нашли несколько возможных тому причин. Во-первых, молодёжь менее нуждается в сексуальных авантюрах по сравнению с их предшественниками. Согласно проводимым ранее исследованиям, родившиеся между 1946 и 1964 годами имели в среднем по 11 половых партнёров за всю жизнь, а у миллениалов их количество снизилось до 8.

Скорее всего, в исследовании принимали участие американцы и европейцы, потому что все мы знаем, что в СССР секса не было Фото: © РИА Новости / С. Соловьев

Во-вторых, учёные вспомнили про эпоху хиппи в конце 70-х годов, их лозунги "занимайтесь любовью, а не войной" и последующий беби-бум. А те, кто родился от этой любви, стали свидетелями скандала Клинтон и Левински и на их горьком опыте уяснили, что у прелюбодеяния могут быть трагические последствия.

В-третьих, сейчас мы окружены социальными сетями и всякими приложениями для знакомств, которые заметно облегчают простор для поиска партнёра и дают возможность выбора. То, что легкодоступно, менее желанно, а вот нашим родителям приходилось куда-то ходить и с большим трудом заводить романтические отношения.

Сейчас 26% процентов миллениалов уже женаты, но в их возрасте целых 48% старшего поколения были в браке Фото: © flickr / Bob Vonderau

Ещё одна причина, по которой миллениалы реже изменяют, это поздний возраст вступления в брак. К женитьбе они относятся более ответственно и решают связать себя узами Гименея с тем, кто им максимально подходит. К тому же, сейчас принято выходить замуж по любви, а не потому что "пора".

Все эти исследования не претендуют на точность, ведь миллениалы находятся сейчас лишь в начале своего семейного пути. Окончательные выводы можно будет сделать приблизительно лет через 50.