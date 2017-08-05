Двойник Кардашьян написала предсмертное письмо после подпольной ринопластики

Звезда реалити-шоу и популярная модель вылетела на Украину, чтобы стать обладательницей "маленького кукольного носика", увидев аккаунт хирурга в "Инстаграме". Как оказалось, это было очень опрометчивым решением. Позже девушка призналась, что после операции ей было так плохо, что она написала своей дочери предсмертное письмо.
Беспокойство по поводу очередного хирургического вмешательства началось у Хлои, когда она прибыла на место. Она ожидала увидеть фешенебельную клинику, а вместо неё увидела обыкновенный дом. Дальше — хуже. Бедняга проснулась посреди операции и почувствовала, что по её лицу течёт кровь.
Я проснулась и увидела, что доктор положил меня на грязное одеяло и вытер мне кровь. Я пыталась что-то сказать, но не могла
Хлоя Кхан
После пяти дней ужаса, проведённых в больнице, она вернулась домой, но там ей не стало лучше. Девушка рассказала, как потеряла сознание на кухне и провалялась на полу несколько дней. Она испытывала такую боль, что подумала, что её конец близок и написала прощальную записку своей дочери.
Когда Хлоя наконец сняла бинты, она закричала от ужаса — её лицо было словно разбито молотком. Сейчас ей нужно постоянно носить специальный бандаж по 20 часов в день, но, несмотря на это, чувствительность носа и способность распознавать запахи к ней не вернулась. Порой она просыпается посреди ночи из-за того, что нос наполняется кровью.
Операцию по исправлению ошибок украинского хирурга назначили на январь. Хлоя, которая всегда была любительницей пластических операций, заявила, что больше с лицом она делать ничего не будет. Тем не менее планы по пластике влагалища остаются в силе.
- Популярные
- По времени