Двойник Кардашьян написала предсмертное письмо после подпольной ринопластики

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Двойник Кардашьян написала предсмертное письмо после подпольной ринопластики

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Фото: © instagram.com/chloe.khan

Модель Playboy, 27-летняя Хлоя Кхан, рассказала изданию The Sun, что начала опасаться за свою жизнь после неудачной ринопластики, которую она сделала в начале этого года.

Звезда реалити-шоу и популярная модель вылетела на Украину, чтобы стать обладательницей "маленького кукольного носика", увидев аккаунт хирурга в "Инстаграме". Как оказалось, это было очень опрометчивым решением. Позже девушка призналась, что после операции ей было так плохо, что она написала своей дочери предсмертное письмо.

Love @harlowandharbour clothes @harlowandharbour

Публикация от Chloe Khan (@chloe.khan)

Беспокойство по поводу очередного хирургического вмешательства началось у Хлои, когда она прибыла на место. Она ожидала увидеть фешенебельную клинику, а вместо неё увидела обыкновенный дом. Дальше — хуже. Бедняга проснулась посреди операции и почувствовала, что по её лицу течёт кровь.

Go to sleep with a dream and wake up with a plan ✔️

Публикация от Chloe Khan (@chloe.khan)

Я проснулась и увидела, что доктор положил меня на грязное одеяло и вытер мне кровь. Я пыталась что-то сказать, но не могла

Хлоя Кхан

После пяти дней ужаса, проведённых в больнице, она вернулась домой, но там ей не стало лучше. Девушка рассказала, как потеряла сознание на кухне и провалялась на полу несколько дней. Она испытывала такую боль, что подумала, что её конец близок и написала прощальную записку своей дочери.

1 year ago today #tbt

Публикация от Chloe Khan (@chloe.khan)

Когда Хлоя наконец сняла бинты, она закричала от ужаса — её лицо было словно разбито молотком. Сейчас ей нужно постоянно носить специальный бандаж по 20 часов в день, но, несмотря на это, чувствительность носа и способность распознавать запахи к ней не вернулась. Порой она просыпается посреди ночи из-за того, что нос наполняется кровью.

Just arrived home to this stunning customised bedroom tidy follow @bespoke_toy_boxs @bespoke_toy_boxs

Публикация от Chloe Khan (@chloe.khan)

Операцию по исправлению ошибок украинского хирурга назначили на январь. Хлоя, которая всегда была любительницей пластических операций, заявила, что больше с лицом она делать ничего не будет. Тем не менее планы по пластике влагалища остаются в силе.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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