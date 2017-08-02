Порнозвезда, ставшая прототипом самой дорогой секс-куклы: Мечтаю её опробовать

Калифорнийская компания Abyss Creations, создающая суперреалистичных секс-кукол, решила создать копии знаменитых порнозвёзд. Аса Акира, тело которой стало основой для секс-игрушки, имеет множество поклонников — на её "инстаграм" подписано больше 700 тысяч человек.
Девушка лично поучаствовала в презентации именной куклы вместе со своими коллегами.
Поклонникам, желающим приобрести копию порнозвезды в единоличное владение, придётся выложить за неё около пяти с половиной тысяч долларов. Аса Акира призналась, что и сама не отказалась бы заполучить такую куклу.
- Популярные
- По времени