10 фото из жизни боксёрши-трансгендера, которой разрешили драться против мужчин

Таиланд считается раем для трансгендеров и других представителей сексуальных меньшинств. Многие из них обычно становятся моделями, но есть и те, кто активно занимается спортом. Так, девушка-трансгендер по имени Нонг Роуз составила серьёзную конкуренцию мужчинам в тайском боксе.

Несмотря на то что 21-летняя Нонг Роуз Баан Чароенсук сделала операцию по смене пола, по паспорту она до сих пор считается мужчиной. Это даёт ей возможность выступать на ринге вместе с представителями сильного пола. Девушке пришлось долго добиваться этого права, поскольку государство не поддерживает участие женщин в любой борьбе.

Сейчас она участвует в боях и представляет серьёзную угрозу для своих противников.

Я не мог справиться с её силой и мощью. Она дерётся как мужчина, потому что она и есть мужчина Карун Каелман

Нонг обыграла тайского боксёра в сложном поединке из пяти раундов. Это была её вторая победа. Зрители явно были на её стороне и старались всячески поддерживать боксёршу.

Быть трансгендером — не значит быть слабым. Мы тоже можем многого достичь Нонг Роуз

Интерес к тайскому боксу у Нонг проснулся ещё в восьмилетнем возрасте, когда она была мальчиком. Примером ей послужил дядя, который также был боксёром, — он подбадривал её и обучал различным приёмам. Её брат-близнец тоже тайский боксёр.

Девушка призналась, что ещё в детстве ощущала себя женщиной. А когда полностью это осознала, стала выходить на ринг с макияжем на лице и в бюстгальтере. В сельских городах, где происходила большая часть боёв Нонг Роуз, её внешность смущала соперников-мужчин.

Соперники говорили, что не хотят драться с геем, поскольку им было бы неловко проиграть Нонг Роуз

Боксёрше потребовалось более 300 боёв, около 150 побед и 30 нокаутов, чтобы выйти на самый престижный ринг по тайскому боксу в Бангкоке в качестве бойца-трансгендера. В её планах стать послом тайского бокса, но ещё она призывает боксёров-трансгендеров, участвующих в поединках в сельских городах, не отчаиваться из-за неудач.