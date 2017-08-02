Женщина выложила в Facebook фото татуажа, после которого у неё отвалились брови

Мать троих детей из Мельбурна утверждает, что её брови превратились в медицинский кошмар после того, как она заразилась тяжёлой инфекцией через татуаж.

Аманда Коатс опубликовала фотографии, на которых видно, что инфекция сожгла её брови и кожу вокруг них. Как пишет Daily Mail, женщина отправилась в медицинский центр, чтобы сделать брови более выразительными. Она выложила в своём "фейсбуке" пост, посвящённый этому инциденту. По её словам, мастер, который занимался её бровями, одновременно обслуживал и другую клиентку.

Она очень торопилась, ходила из кабинета в кабинет и делала татуаж бровей ещё кому-то Аманда Коатс

Аманда подчеркнула, что при этом мастер не меняла перчатки, а делала все процедуры в одних и тех же. На следующий день женщина проснулась от ужасной боли и увидела, что кожа вокруг её бровей стала шелушиться. Она сразу же позвонила своему мастеру и рассказала о случившемся.

Я пыталась донести до неё, что у меня начала отходить кожа, но она только отмахивалась от меня Аманда Коатс

Далее брови начали опухать, заметно увеличившись в размерах, постепенно надвигаясь на глаза. Косметологи обвинили Аманду в излишней драматичности и сказали, что таким образом краска приживается и что вскоре всё придёт в норму. На самом деле всё оказалось намного хуже — женщине пришлось обращаться к врачам каждые два дня.

Сейчас Аманда вынуждена принимать антибиотики и специальные стероиды, причём их стоимость уже в несколько раз превысила стоимость процедуры по нанесению татуажа. Она постоянно испытывает жуткую боль и даже не может водить машину из-за того, что брови сильно распухли.

Что до владельцев медцентра, в котором была проведена процедура, то те снимают с себя всю ответственность за случившееся. По их словам, они получили фотографии от своей клиентки лишь спустя две с половиной недели после заражения, а заживление на этом этапе они контролировать не могут.