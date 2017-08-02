Лови волну! Четвероногие сёрферы приняли участие в ежегодном соревновании

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Лови волну! Четвероногие сёрферы приняли участие в ежегодном соревновании

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На пляже в Сан-Диего, Калифорния, прошёл одиннадцатый ежегодный чемпионат по сёрфингу среди собак. Лохматые любители спорта съехались туда со всего мира, чтобы продемонстрировать своё умение ловить волну.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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