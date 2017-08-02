Нашествие роботов близко: гигантский паук и дракон подрались на улицах Оттавы

Благодаря фильмам про Годзиллу мы знаем, что, если гигантское существо появится на городских улицах, оно будет встречено криками ужаса и всеобщей паникой. Как оказалось, это далеко не так: на днях 750 000 жителей Канады приветствовали возвышающихся над домами роботов, которые прошли по улицам Оттавы.

Французская компания La Machine, занимающаяся оборудованием для уличных спектаклей, создала два гигантских механических чуда и представила их на суд зрителей во время четырёхдневного представления "Дух дракона с украденными крыльями". Инженеры из La Machine черпают вдохновление из механики и получают огромное удовольствие, создавая масштабные конструкции.

Одно из существ — Лонг Ма — это полудракон-полулошадь высотой 11 метров и весом 45 тонн. Он дышит огнём, может скакать, прыгать и ложиться. Его "враг" — Кумо — это 40-тонный паук, который распыляет воду и перемещается при помощи 16 человек, которые сидят в нём.

В течение четырёх дней эти создания бродили по улицам, сражались друг с другом, а артисты рассказывали истории, связанные с их противостоянием. В этом необыкновенном спектакле были задействованы и другие элементы городской инфраструктуры: светофоры, мосты, скульптуры. Люди, ставшие очевидцами этого действа, чувствовали себя словно в параллельном измерении.