Друзья-рыбаки из Англии поймали крупнейшую в стране синюю акулу весом 116 кг

Огромная рыба была поймана у побережья Корнуолла в Юго-Западной Англии. Вытащить акулу из воды было непросто даже четырём здоровым мужчинам. После того как рыбу измерили и взвесили, Джон и товарищи сфотографировались с ней и выпустили её обратно в море.
Рыбаки рассказали, что акула-гигант клюнула практически сразу, но подсечь её было непросто. Друзья понимали, что на слово их рассказам никто не поверит, поэтому рыбу было просто необходимо вытащить на борт и сфотографировать.
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