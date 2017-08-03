Друзья-рыбаки из Англии поймали крупнейшую в стране синюю акулу весом 116 кг

Рыболов-любитель Джон Дэйн и три его помощника выловили самую большую синюю акулу в истории Великобритании. Вес выловленной рыбы составил 116 кг, а размер — больше девяти метров. О гигантском улове рассказало издание Daily Mail.

Огромная рыба была поймана у побережья Корнуолла в Юго-Западной Англии. Вытащить акулу из воды было непросто даже четырём здоровым мужчинам. После того как рыбу измерили и взвесили, Джон и товарищи сфотографировались с ней и выпустили её обратно в море.

Рыбаки рассказали, что акула-гигант клюнула практически сразу, но подсечь её было непросто. Друзья понимали, что на слово их рассказам никто не поверит, поэтому рыбу было просто необходимо вытащить на борт и сфотографировать.