НАСА открыло вакансию борца с инопланетным вторжением с зарплатой в $15 тыс.

Необычная вакансия размещена на официальном сайте, принадлежащем Правительству Соединённых Штатов. Контракт с защитником будет заключён на три года с возможностью продления. В обязанности специалиста будет входить предотвращение загрязнения других планет земными организмами при выполнении космической программы, а также защита Земли от биологических объектов с других космических тел.
Некоторые требования к соискателю:
наличие знаний о планетарной защите, опыт планирования комических программ, учёная степень в области технических наук, отличные навыки дипломатии, готовность к частым командировкам
НАСА поддерживает политику в отношении планетарной защиты, применимую ко всем полётам в космос, которые могут преднамеренно или непреднамеренно переносить земные организмы и органические компоненты на планеты или другие тела Солнечной системы
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