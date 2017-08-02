Капитан яхты спас тонущего кота, но тот, похоже, не очень этому рад

Капитан яхты из Флориды не мог поверить своим глазам, когда увидел, как с моста в воду сорвалось какое-то животное. Этот неожиданный случай помог мужчине найти нового друга.

Издание The Panama City News Herald сообщает, что 35-летний Джордан Смит увидел, как кто-то сбросил несчастного кота с моста. Сначала он думал, что это выдра, но, подплыв к месту всплеска, он увидел два огромных оранжевых глаза и понял, что они принадлежат до жути перепуганному коту.

Смит взял рыболовную сеть и начал с её помощью вылавливать бедолагу из воды. Всё время, когда судно двигалось к берегу, кот крепко держался за руку своего спасителя. По словам мужчины, он сразу же отвёз животное к ветеринару и намерен оставить кота у себя. Он уже придумал ему имя — Миракл (чудо).

Пользователи Сети оценили поступок капитана, но больше всего их впечатлили глаза кота на фото, сделанном сразу после спасения. "Они передают тот ад, который ему пришлось пережить", — пишут в комментариях.