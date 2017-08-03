43-летняя Кейт Мосс психанула и снялась топлесс в вертолёте на зло всем моделям

Несмотря на возраст, британская модель продолжает принимать участие в полуобнажённых фотосессиях.

Кейт Мосс продолжает доказывать всему миру, что она одна из самых лучших супермоделей современности.

Она приняла участие в фотосессии, которая проходила на вертолёте, летевшем на низком расстоянии над морем в солнечном Амальфи, Италия.

Несмотря на палящее солнце, на оголённое тело модель надела белую шубу, джинсы и сапоги с бахромой. А во время полёта она старалась принимать сексуальные позы.

Мосс решила снова оголиться перед камерой после того, как перестала быть самой высокооплачиваемой моделью. В этом году она опустилась с первой строчки на третью. Теперь самой востребованной оказалась 24-летняя Кара Делевинь, доход которой оценивается в восемь миллионов фунтов стерлингов в год. Мосс же за год заработала пять миллионов фунтов стерлингов.

На втором месте оказалась экс-ангел Victoria's Secret и новоиспечённая мама Роузи Хантингтон-Уайтли с состоянием в £6,5 млн.