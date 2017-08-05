14-килограммовый кот Мистер Красавчик наконец-то нашёл хозяев и похудел

Кот по имени Мистер Красавчик уже обрёл большую популярность у себя на родине в Англии. За судьбой 14-килограммового кота следили все местные СМИ, и вот пушистый здоровяк наконец-то обрёл хозяев.

Когда Мистера Красавчика привезли в приют для бездомных животных округа Чатем, он здорово удивил ветеринаров своими размерами. Чтобы утолить своё любопытство, они поставили кота на весы и узнали, что он весит целых 14 килограммов. Волонтёры предоставили ему полку и выложили его фото на "Фейсбук", чтобы узнать, были ли у жирдяя хозяева. Но никто не отзывался.

Однако множество других людей выразили желание приютить кота у себя — уж больно он был милым и грустным. Предложения поступали в приют со всей Англии, и вот наконец волонтёры определили новых хозяев для Мистера Красавчика. Новые владельцы решительно настроены привести кота в форму — в приюте он уже скинул три килограмма, — чтобы он вёл активную и полноценную жизнь.