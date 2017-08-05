14-килограммовый кот Мистер Красавчик наконец-то нашёл хозяев и похудел

Читайте также

14-килограммовый кот Мистер Красавчик наконец-то нашёл хозяев и похудел

0

Фото © Facebook / Chatham County Animal Shelter

Кот по имени Мистер Красавчик уже обрёл большую популярность у себя на родине в Англии. За судьбой 14-килограммового кота следили все местные СМИ, и вот пушистый здоровяк наконец-то обрёл хозяев.

Когда Мистера Красавчика привезли в приют для бездомных животных округа Чатем, он здорово удивил ветеринаров своими размерами. Чтобы утолить своё любопытство, они поставили кота на весы и узнали, что он весит целых 14 килограммов. Волонтёры предоставили ему полку и выложили его фото на "Фейсбук", чтобы узнать, были ли у жирдяя хозяева. Но никто не отзывался.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ccas27312/" target="_blank">Chatham County Animal Shelter</a></p>

Однако множество других людей выразили желание приютить кота у себя — уж больно он был милым и грустным. Предложения поступали в приют со всей Англии, и вот наконец волонтёры определили новых хозяев для Мистера Красавчика. Новые владельцы решительно настроены привести кота в форму — в приюте он уже скинул три килограмма, — чтобы он вёл активную и полноценную жизнь.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ccas27312/" target="_blank">Chatham County Animal Shelter</a></p>

Я хочу помочь ему обрести счастье. Он заслуживает того, чтобы быть здоровым

Анжела, новая хозяйка

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!