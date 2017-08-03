Беременная врач приняла роды у чужой пациентки, а через 5 минут родила сама

Доктор Аманда Хесс из Кентукки приехала в больницу, чтобы родить дочь, но профессиональный долг вынудил женщину принимать роды у другой пациентки. Историю врача-героини разместила на своей странице в "Фейсбуке" её коллега Хала Сабри.

Аманда Хесс работает акушером-гинекологом в медицинском центре Франкфорта, штат Кентукки. 23 июля она приехала туда, чтобы родить дочь, но до этого успела принять роды у другой пациентки.

Леа Хэллидэй-Джонсон начала рожать, когда её врач отошёл на перерыв. К сожалению, во время родов возникли трудности — пуповина обмоталась вокруг шеи ребёнка. Аманда Хесс услышала, как медсёстры обсуждают эту проблему, и немедленно пришла на помощь пациентке. Та даже не заподозрила подвоха — она была уверена, что Аманда просто пришла на дежурство.

Успешно приняв роды у Леи, Аманда вернулась в палату, а через несколько минут у неё самой начались схватки, и она благополучно родила дочку. Сейчас и матери, и младенцы чувствуют себя отлично.