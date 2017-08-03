Рабочий вытащил за лапки кенгурёнка, который застрял в траншее (видео)

По информации Daily Mail, во время оросительных работ Фриц Уайт случайно заметил в яме лежащего молодого кенгуру.
Рабочий немедленно кинулся на помощь детёнышу. Сперва он с трудом разжал ему лапы, после чего животное смогло немного приподнять голову.
Затем Уайту удалось схватиться за лапы и потихоньку вытаскивать застрявшего малыша. Тот, в свою очередь, начал брыкаться. Покачивая животное в разные стороны, рабочему удалось вытащить на поверхность беспомощное животное.
Сначала детёныш был немного растерян, но вскоре пришёл в себя и убежал.
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