3-летний мальчик победил рак мозга, но потолстел из-за этого до 38 кг

На долю Дэвида Ханта, 44-летнего отца из Гэмпшира, выпало немало трудностей. Сначала он видел, как его трёхлетний сын отважно борется с раком мозга, а затем наблюдал, как резко тот набрал пару десятков килограммов из-за нарушившегося в ходе терапии обмена веществ.

Сейчас несчастный Фредди Хант весит уже почти 38 килограммов, и нет ничего, чтобы смогло бы замедлить его рост. Он страдает гипоталамическим ожирением, возникшим после операции по удалению опухоли мозга, которое нарушает метаболизм, сообщает издание The Sun. Полгода назад он весил всего 16 килограммов, а сейчас он с трудом передвигается и редко встаёт с дивана.

Ко всему прочему, из-за опухоли Фредди ослеп на один глаз, а его кожа стала такой чувствительной, что он вздрагивает каждый раз, когда к нему прикасается мама.

Мы должны успеть сделать максимально много для него, ведь в следующем году его может с нами и не быть Аби, мама Фредди

Тяжёлые времена в семье начались тогда, когда врачи обнаружили в мозгу Фредди опухоль размером с кулак, а Министерство здравоохранения Великобритании отказалось давать квоту на операцию из-за высокого риска повреждения мозга. С помощью благотворительных акций удалось собрать 225 тысяч фунтов, и мальчика отвезли на лечение в США.

Операция прошла успешно, однако через три недели после неё живот Фредди начал увеличиваться в размерах, а сам он начал стремительно набирать вес, хотя должен был худеть. Родителям приходится тяжело из-за взглядов прохожих, которые думают, что те безответственно перекармливают своего сына. Однако сам Фредди не унывает — когда кто-то спрашивает, как у него дела, он всегда улыбается и говорит: "Хорошо, спасибо".