Что получится, если ускорить съёмку на самой загруженной станции метро в Токио

Житель мегаполиса на протяжении получаса, начиная с 8:30 утра, стоял и снимал пассажиропоток на одной из самых загруженных станций метро — "Синагава". Полученный материал он смонтировал в минутное видео и выложил в "Твиттер".
品川駅(港南口)のなんでもない平日朝の様子を撮ったので、ここに置いておきます pic.twitter.com/pk7AFAzW3J— ななし (@sigeyosiinoue) 29 июля 2017 г.
Японцы были ошеломлены бесконечным потоком людей на станции, которая является пересадочным пунктом для поездов.
"Они выглядят как маленькие муравьи-работники", — написал один из пользователей "Твиттера".
"Как называется эта река?" — пошутил другой.
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