Что получится, если ускорить съёмку на самой загруженной станции метро в Токио

В "Твиттере" набирает популярность видео, снятое в час пик на одной из станций метро Токио.

Житель мегаполиса на протяжении получаса, начиная с 8:30 утра, стоял и снимал пассажиропоток на одной из самых загруженных станций метро — "Синагава". Полученный материал он смонтировал в минутное видео и выложил в "Твиттер".

Японцы были ошеломлены бесконечным потоком людей на станции, которая является пересадочным пунктом для поездов.

"Они выглядят как маленькие муравьи-работники", — написал один из пользователей "Твиттера".

"Как называется эта река?" — пошутил другой.